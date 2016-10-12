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В 2020 году украинцы оформили меньше всего загранпаспортов за 5 лет — Опендатабот

В 2020 году украинцы оформили меньше всего загранпаспортов за 5 лет — Опендатабот

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 украинцы получили наименьшее количество загранпаспортов за последние пять лет.

Об этом сообщает для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на информацию Государственной миграционной службы.

Что показала статистика:

  • с 2016 по 2021 гг. в Украине выдано 16 594 248 загранпаспортов;
  • пик активности пришелся на 2018-й, когда украинцы на волне «безвиза» получили на руки сразу 5,5 млн паспортов;
  • А «карантинный» 2020-й, наоборот, показал наименьшую цифру за пятилетку: в прошлом году получением загранпаспортов занялись только 1 696 479 украинских граждан, даже меньше, чем в 2015-м с его 1 855 999 паспортами.

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Украинский загранпаспорт занимает 41 позицию в индексе мировых паспортов консалтинговой компании Henley&Partners, обогнав все постсоветские страны за исключением Эстонии, Латвии и Литвы. Благодаря ему украинцы могут путешествовать без виз в 130 стран.

При этом некоторые зарубежные поездки доступны им даже без загранпаспорта. Владельцы ID-карт сейчас могут посещать страны Прибалтики, Грузию, Турцию и Катар.

Справка Finance.ua:

  • В Государственной миграционной службе заверили, что во время карантина можно без проблем оформить ID и загранпаспорта, а также получить консультации по любым вопросам, касающимся работы службы.
  • В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон № 1368-ІХ, которым электронные паспорта граждан Украины в «Дії» приравниваются к их физическим аналогам.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов – бумажные, ID-карты и цифровые.
По материалам Finance.UA
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