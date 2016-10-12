В 2020 году украинцы оформили меньше всего загранпаспортов за 5 лет — Опендатабот

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 украинцы получили наименьшее количество загранпаспортов за последние пять лет.
Об этом сообщает для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на информацию Государственной миграционной службы.
Что показала статистика:
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Украинский загранпаспорт занимает 41 позицию в индексе мировых паспортов консалтинговой компании Henley&Partners, обогнав все постсоветские страны за исключением Эстонии, Латвии и Литвы. Благодаря ему украинцы могут путешествовать без виз в 130 стран.
При этом некоторые зарубежные поездки доступны им даже без загранпаспорта. Владельцы ID-карт сейчас могут посещать страны Прибалтики, Грузию, Турцию и Катар.
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