Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на проведение COVID-вакцинации

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации. Средства наше государство получит от Европейского инвестиционного банка.
Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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«В постановлении (о мерах по борьбе с коронавирусом. — Ред.) определено, что мы должны вакцинировать 40% за средства госбюджета. Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно. Благодарю народных депутатов за достаточное выделение средств, а именно 10 млрд гривен из государственного бюджета», — отметил глава Кабинета министров.
Он также анонсировал привлечение средств на вакцинацию от Всемирного банка и ЕИБ.
«Есть соглашение со Всемирным банком, кроме этого, на 90 млн долларов, из которых будет часть использована на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию в государстве», — сказал премьер-министр.
Напомним, Шмыгаль заявил, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.
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