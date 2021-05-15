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Раздел квартиры на две и более: какие работы нельзя делать (инфографика)

Раздел квартиры на две и более: какие работы нельзя делать (инфографика)

В Украине раздел производится согласно Закону Украины «О градостроительной деятельности», «Инструкции о проведении разделения, выделения и расчета частей объектов недвижимого имущества» и другим нормативно-правовым актам.

Об этом сообщает dozvil.ua.

Существует несколько вариантов оформления раздела одной квартиры на две:

  • Через оформление заключения о технической возможности раздела объекта недвижимого имущества.
    Такой вариант используется для квартир, раздел которых не предусматривает вмешательство в несущие конструкции дома.
  • Через оформление разрешительной документации на реконструкцию квартиры с разделением на две или больше и с дальнейшим вводом в эксплуатацию. Такой вариант подходит для случаев, которые предусматривают вмешательство в несущие или оградительные конструкции, а также инженерные сети.

Какие работы нельзя производить при разделении квартиры. Строительными нормами предусмотрены следующие запреты:

  • Переносить мокрые места и устанавливать санузлы (ванные комнаты, туалеты) над и под жилыми помещениями.
  • Обустраивая кухню-столовую или кухню-студию, не разрешается размещение трубопровода и кухонного оборудования над и под жилыми комнатами.
  • Не допускается оборудование ванной/душевой и туалета над кухнями и жилыми помещениями.
  • Также под запретом находится крепление трубопроводов и приборов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

Стоимость и сроки раздела квартиры на несколько объектов зависят от:

  • местоположения недвижимости;
  • наличия технической возможности раздела;
  • наличия или отсутствия технических или иных документов.
  • Минимальная цена за оформление раздела — от 25 тысяч гривен. Минимальный срок оформления — от 14 дней.

Справка Finance.ua:

  • На вторичке ажиотаж: украинцы бросились скупать малогабаритное жилье. За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилось минимум на 5−7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период в Киеве наиболее востребованным оказалось малогабаритное жилье (1- и 2-комнатные квартиры площадью до 50 «квадратов»).

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По материалам Finance.UA
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