Раздел квартиры на две и более: какие работы нельзя делать (инфографика)

В Украине раздел производится согласно Закону Украины «О градостроительной деятельности», «Инструкции о проведении разделения, выделения и расчета частей объектов недвижимого имущества» и другим нормативно-правовым актам.
Об этом сообщает dozvil.ua.
Существует несколько вариантов оформления раздела одной квартиры на две:
Какие работы нельзя производить при разделении квартиры. Строительными нормами предусмотрены следующие запреты:
Стоимость и сроки раздела квартиры на несколько объектов зависят от:
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