ГФС провела обыски в КП «Киевтеплоэнерго» по подозрению в завладении бюджетными средствами

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры, уличили должностных лиц одного из обществ г. Киева и коммунального предприятия КГГА «Киевтеплоэнерго» в завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщила ГНС ​​в Facebook.

Налоговая милиция ГФС установила, что одно из предприятий столицы становилось постоянным победителем тендерных торгов у Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета «Киевтеплоэнерго» по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ на общую сумму более 260 млн грн.

Упомянутый СХД все работы выполнял собственными силами, не в полном объеме и с использованием завышения стоимости работ и материалов. При выполнении тендеров проводилось оформление выполнения субподрядных работ и оформление поставки товаров от предприятий как реального сектора экономики, так и предприятий с признаками рискованности без фактического их выполнения или поставки материалов.

Общая сумма приобретенных субподрядных работ у предприятий с признаками «рискованности» и «фиктивности», которые общество отразило в документации, составляет около 20 млн грн. Данные предприятия по налоговым адресам не находятся, имеют отрицательное состояние, низкую налоговую нагрузку, на балансе предприятий отсутствуют какие-либо активы, не имеют собственных или арендованных складских помещений, не имеют наемных работников, отсутствуют трудовые и производственные мощности. Указанные факты могут свидетельствовать о том, что стоимость выполнения работ значительно завышена по сравнению с реальными затратами.

Кроме этого, в схемах присутствуют факты приобретения горюче-смазочных материалов, запчастей и оборудования на общую сумму более 16 млн грн., при этом арендованная техника отсутствует, реализация приобретенного горючего также отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что должностные лица вышеупомянутого общества и коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» завышали стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей по объектам и жилым домам и в дальнейшем перечисляли средства за бестоварные операции, завладели бюджетными средствами, что привело к совершению тяжкого преступления, квалифицируемого ч.3 ст. 191 УК Украины, и к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств на сумму свыше 10 млн грн. Идет досудебное расследование.