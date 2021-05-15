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Зеленский подписал закон о статусе нового вида госслужащих

Зеленский подписал закон о статусе нового вида госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание госслужбы в службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях. Верховная Рада приняла этот законопроект в конце апреля.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Отмечается, что Служба судебной охраны начала формироваться в Украине с апреля 2019 года согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей». Ее основные задачи:

  • поддержание общественного порядка в суде;
  • охрана судебных помещений;
  • обеспечение личной безопасности судей и членов их семей.

«Со временем стали очевидными ряд проблемных вопросов, препятствующих развитию службы», — уточнили в Офисе президента.

Появилась потребность в зачислении в стаж работы в службе судебной охраны времени прохождения службы в правоохранительных и других государственных органах, что позволяло устанавливать сотрудникам судебной охраны надбавки за стаж службы, а также предоставлять им дополнительный оплачиваемый отпуск.

«Закон, который подписал президент, разрешает такие зачисления и таким образом обеспечивает права работников Службы судебной охраны на надлежащее денежное и пенсионное обеспечение», — добавили в Офисе главы государства.

Там отметили, что закон также «уточняет и детализирует ряд других норм законодательства, в частности распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на работников Службы судебной охраны и определяет, что их подготовку и повышение уровня квалификации осуществляет Национальная школа судей».

Кроме того, документ дает право работникам службы на отсрочку от призыва на срочную военную службу и позволяет создавать профессиональные объединения и профсоюзы.

«Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме положения о размере должностных окладов работников центрального органа управления и территориальных подразделений Службы судебной охраны, которое вступает в силу с 1 января 2022 года», — резюмировали в Офисе президента.

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По материалам РБК-Украина
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