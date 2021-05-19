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Meizu показала свои умные часы и назвала дату выхода

Meizu показала свои умные часы и назвала дату выхода

Китайский производитель смартфонов Meizu официально подтвердил, что умные часы компании будут официально представлены 31 мая в Китае. Также было опубликовано качественное изображение новинки.

Умные часы Meizu получат циферблат квадратной формы, что сделает их похожими на Apple Watch. Новые умные часы будут работать под управлением операционной системы Flyme for Watch. Ранее источники сообщили, что Meizu Watch получились очень быстрыми, а ёмкость их аккумулятора составляет 420 мА•ч.


Фото: gizmochina.com

Часы Meizu Watch появились на сайте Китайского центра сертификации качества, который подтвердил, что они имеют модельный номер M007W и поддерживают зарядку мощностью 7,5 Вт, а также имеют поддержку LTE и встроенную карту eSIM для мобильных звонков.

Часы позволят управлять воспроизведением музыки, смогут отслеживать активность, частоту сердечных сокращений и содержание кислорода в крови пользователя.

Ожидается, что в ближайшее время компания опубликует различные тизеры, которые больше расскажут об устройстве.

По материалам iXBT.com
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