Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Верховная Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций. Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект № 5090.
Закон поддержали 275 нардепов.
Что предусматривает документ. Право взятия долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства. Обязательства могут брать распорядители бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями) в соответствии с договором, заключенным в рамках ГЧП.
Устанавливаются требования относительно общего ежегодного объема долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии).
В законе прописано, что средства Государственного дорожного фонда направляются на плату за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках исполнения договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства.
В Кабинете Министров отмечают, что такие изменения будут придавать уверенности частным партерам (концессионерам) в выполнении государством своих обязательств и функционировании механизма ГЧП.
«Инвестированные средства в реализацию масштабных проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, будут способствовать модернизации существующей и созданию новой инфраструктуры в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах и предоставлению качественных услуг для населения», — указано в пояснительной записке.
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