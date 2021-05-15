Yamaha представила совершенно новый спортбайк (фото, видео)

Новый японский Supersport появится у дилеров в США в июне и будет стоить от 9 тысяч долларов. В Украине новая модель ожидается в январе 2022 года.

Текущая линейка, состоящая из пяти моделей, только что получила пополнение в виде шестого Yamaha YZF-R7 2021.

YZF-R7 – совершенно новая модель, которая займет место между YZF-R3 начального уровня и чуть более производительным YZF-R1 среднего уровня. Новый спортбайк был создан для начинающих райдеров и более опытных, которые ищут относительно доступный спортивный мотоцикл.



Фото: Yamaha

Yamaha сообщает, что R7 был построен с нуля на легком шасси и стальном каркасе. По сравнению с другими семейными мотоциклами, он оснащен оптимизированной подвеской и имеет более длинную колесную базу – теперь 139,4 см, чтобы обеспечить лучшую управляемость в поворотах.

В движение мотоцикл приводит 689-кубовый четырехтактный, рядный двухцилиндровый двигатель с коваными алюминиевыми поршнями. Он работает в паре с 6-скоростной коробкой передач с мультидисковым мокрым сцеплением. Точные характеристики силовой установки пока не названы.

Рама и двигатель поддерживаются 41-миллиметровой передней вилкой с оптимизированной скоростью пружины. Вилка регулируется для предварительной нагрузки, отбоя и сжатия. Тормозная система от Brembo.

Yamaha YZF-R7 2021 года оснащен новой полноценной ЖК-панелью большого размера. Есть новые переключатели на руле, которые позволяют водителю лучше контролировать и регулировать байк.

Yamaha R7 будет доступен в двух цветах – голубом Team Yamaha Blue и черном Performance Black. Начальная цена в США составит 8999 долларов, и дилеры уже принимают предварительные заказы. В Украине официальный релиз должен состояться в январе 2022 года, цены будут объявлены перед началом продаж.



Фото: Yamaha