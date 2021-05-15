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Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

Компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin продаёт на аукционе одно из шести мест в пассажирской капсуле, которая будет запущена с помощью ракеты New Shepard в суборбитальное пространство.

Аукцион начался 5 мая, и с тех пор ставка на нём выросла до $2,8 млн. Что касается первого полёта ракеты New Shepard с пассажирами на борту, то он запланирован на 20 июля.

Как и предполагалось, купить задёшево место космического туриста не удастся. На момент написания данной статьи один из участников аукциона готов был заплатить за него $2,8 млн. Вероятнее всего, итоговая стоимость будет ещё выше, поскольку открытая стадия аукциона продлится до 10 июня, а 12 июня пройдёт финальная часть торгов.

Стоит отметить, что полученная в ходе торгов сумма не станет частью достояния Джеффа Безоса, который и без того является самым богатым человеком планеты. Вместо этого она будет перечислена в фонд компании Club for the Future, который занимается привлечением детей и молодёжи в науку.

Победитель аукциона Blue Origin отправится в захватывающее путешествие в пассажирской капсуле, которую запустят в суборбитальное пространство на ракете New Shepard. Примечательно, что сама ракета и капсула для пассажиров могут использоваться повторно. Прежде Blue Origin провела 15 испытательных полётов своей ракеты, последний из которых состоялся 14 апреля.

На данный момент неизвестно, какую плату установит Blue Origin за полёты в суборбитальное пространство, когда компания сумеет поставить космический туризм на поток. Однако очевидно, что сумма будет значительно меньше $2,8 млн. Конкурент Blue Origin в сфере суборбитального туризма Virgin Galactic заявляла, что цена билета на корабль SpaceShipTwo составит $250 тыс.

По материалам 3dnews.ru
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