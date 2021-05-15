Apple Watch оснастят функцией бесконтактного управления

Новая прошивка позволяет активно использовать гаджет, не касаясь его дисплея.

Такая функция будет полезна не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и другим пользователям — управление смарт-часами при помощи жестов выручит в тех случаях, когда вторая рука занята сумкой или другим предметом.

Для управления устройством с помощью движений пальцев программисты Apple задействовали сразу несколько датчиков. Связка гироскопа, акселерометра и пульсометра позволяют точно определить, какая мышца в области запястья сейчас напряжена.

Для активации AssistiveTouch владельцу часов достаточно дважды сжать руку в кулак. Смыкая подушечки большого и указательного пальца, пользователь может перемещаться по элементам меню экрана, а сгибание пальцев применяется для подтверждения выбора.

Apple также объявила о запуске технической поддержки на языке жестов, которая будет осуществляться на официальном сайте компании. Пользователи с нарушениями слуха могут общаться с сотрудниками бренда на американском и британском английском, а также французском языке уже с 20 мая на территории США, Великобритании и Франции.

В дальнейшем компания планирует расширить географию стран, где будет доступна новая возможность.

Кроме того, вендор намерен реализовать функцию отслеживания положения глаз для iPad, которая будет представлена позднее в этом году. Обновление затронет и штатное приложение VoiceOver, которое научат читать квитанции и документы. Апдейт, в котором будет задействована поддержка жестов на Apple Watch, а также другие функции для iPhone и iPad, будет доступен в версиях прошивок watchOS 8 и iOS 15.