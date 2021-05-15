Винница осталась без горячей воды из-за долгов перед Нафтогазом

Коммунальное предприятие «Винницагортеплоэнерго» с 20 мая вынужденно прекращает горячее водоснабжение на неопределенный срок в связи с невозможностью приобрести газ на свободном рынке из-за наличия у компании долгов перед «Нафтогазом».

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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В КП «Винницагортеплоэнерго» пояснили, что с 20 мая теряет силу постановление Кабинета Министров № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа».

«С утратой силы постановлением теплоснабжающие предприятия теплокоммунэнерго должны закупать природный газ для предоставления коммунальных услуг на свободном рынке. Но чтобы иметь возможность выбрать поставщика природного газа на свободном рынке — ТКЭ должны полностью рассчитаться за потребленный природный газ перед НАК „Нафтогаз Украины“ и закупать природный газ при условии 100% предварительной оплаты», — говорится в сообщении.

Задолженность К П «Винницагортеплоэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 289 млн грн. При этом компания отмечает, что имеет не самую лучшую ситуацию в Украине среди областных центров по уровню расчетов за природный газ".

Возникновение долгов винницкие тепловики объясняют тем, что не повышали тарифов на услуги с 2019 года, а в период пандемии коронавируса даже корректировали их в сторону уменьшения для населения. Кроме того, по состоянию на 17 мая долг населения перед КП «Винницагортеплоэнерго» за полученные услуги составляет почти 160 млн грн.

Между тем АО «Винницагаз» направило в компанию уведомление о прекращении (ограничении) газоснабжения, чтобы Винницагортеплоэнерго до 7 ч. 20 мая самостоятельно отключилось от газовых сетей газопотребления и подготовило к опломбированию газопотребляющее оборудование.

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