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ГФС раскрыла масштабное уклонение от уплаты налогов в рамках давальческой схемы на ОПЗ

ГФС раскрыла масштабное уклонение от уплаты налогов в рамках давальческой схемы на ОПЗ

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора раскрыли масштабное уклонение от уплаты налогов на сумму более 41 млн гривен в рамках давальческой схемы на ОПЗ.

Об этом говорится на сайте ГФС.

Правоохранители установили, что должностные лица указанного предприятия, находящегося в г. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налогового и финансового учета, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Предприятие приобретало природный газ с целью его дальнейшей передачи на ОПЗ для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили излишек изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализован за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетности.

По предварительным подсчетам сумма причиненного государству ущерба в результате “теневой” реализации карбамида составляет 41 млн грн.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления были проведены обыски в Киеве и в Одесской области.

По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение совершения уголовного преступления.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

По материалам РБК-Украина
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