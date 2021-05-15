Правительство планирует изменения в Кодекс по процедурам банкротства

Кабинет Министров одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Для согласования положений кодекса с другими нормативно-правовыми актами и обеспечения возможности применения всех норм кодекса на практике необходимо внести изменения в ряд законодательных актов, отметила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец, представляя проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Кодекса Украины по процедурам банкротства» на заседании правительства.

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«Кодекс был введен в действие 21 октября 2019 года. Соответственно, Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» утратил силу. В то же время в некоторых законодательных актах Украины остались ссылки на этот закон. Таким образом, некоторые законодательные акты Украины, прежде всего, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, требуют внесения изменений», – отметила Коломиец.

Она обратила внимание, что частью 8 статьи 12 кодекса установлено, что при выполнении полномочий арбитражный управляющий имеет право на непосредственный доступ к информации о должниках, их имуществе, доходах и средствах, в том числе конфиденциальной, содержащейся в государственных базах данных и реестрах, в том числе электронных.

Порядок доступа к такой информации из баз данных и реестров устанавливают центральные органы исполнительной власти, которые обеспечивают их ведение.

Несмотря на это, чтобы предоставить возможность применения этого положения кодекса на практике и внесения изменений в соответствующие подзаконные акты, требуют изменений Законы «О дорожном движении», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Внесение изменений, предложенных законопроектом, устранит противоречия между действующими положениями некоторых законодательных актов Украины и положениями кодекса и обеспечит единый подход в их понимании и применении, а также позволит устранить препятствия, которые делали невозможным применение этих законодательных актов на практике, подчеркнула заместитель министра.

По результатам рассмотрения Кабмин поддержал инициативу Министерства юстиции и одобрил законопроект.

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