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Лимит рынка кредитов финкомпаний достигает 1,8 млн клиентов

Лимит рынка кредитов финкомпаний достигает 1,8 млн клиентов

На начало 2021 года действовало около 1020 финансовых компаний, из них около 100 компаний предоставляли услугу микрокредитования (PDL).

Об этом банкиры сообщили в ходе круглого стола «Онлайн-кредитование: новые возможности для банков и клиентов», организованного «Финансовым клубом».

«У этого рынка есть определенный потолок. Примерно 1,8 млн клиентов максимально могут пользоваться в Украине таким видом услуг», – говорит председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

«1,8 млн? Я убежден, что на этом и останется. Ниша в 10% потенциальных клиентов. На этом уровне и зафиксируется, если не будет дальнейших усилений от государства», – считает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

В потребительском кредитовании 45% приходится на банковские кредиты, 40% – на МФО, 15% – на кредитные союзы и ломбарды.

«Основные факторы успеха – время оформления кредита – Time to cash – до получения кредита 20-30 минут. Минимум документов: паспорт и идентификационный код. Отсутствие как таковой идентификации на торговой точке – через обмен СМС. И, в принципе, вы можете получить кредит быстро, за это время», – говорит Михаил Власенко.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины 🏆

Процентные ставки финкомпаний – 1,5-2% в день – означают, что клиент берет 2000 грн и через три дня отдает 2120 грн тела кредита вместе с процентными ставками.

«Но если посчитать эти 120 грн, эти 2% в день, то это 730% годовых. Эта бизнес-модель была построена на этом: финансовые компании работали в более рисковом сегменте под более высокие процентные ставки. И эти процентные ставки покрывали долю плохих кредитов», – рассказал Михаил Власенко.

Некоторые клиенты могут не просчитывать свои финансовые возможности и действительно берут на короткий период, говорит заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

«Если клиент не может рассчитать коммунальные услуги и берет кредит под 300-700% годовых, становится он от этого более эффективным? 75% попадают в эту ловушку и потом до следующей зарплаты снова берут. Становится ли этот клиент богаче? Легче ли ему становится оплачивать коммунальные услуги? Так он переплачивает. В процентах и ​​штрафах платит вдвое больше, чем тот кредит, который он берет», – рассказал Андрей Прусов.

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По материалам Финансовый клуб
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