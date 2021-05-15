Лимит рынка кредитов финкомпаний достигает 1,8 млн клиентов

На начало 2021 года действовало около 1020 финансовых компаний, из них около 100 компаний предоставляли услугу микрокредитования (PDL).

Об этом банкиры сообщили в ходе круглого стола «Онлайн-кредитование: новые возможности для банков и клиентов», организованного «Финансовым клубом».

«У этого рынка есть определенный потолок. Примерно 1,8 млн клиентов максимально могут пользоваться в Украине таким видом услуг», – говорит председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

«1,8 млн? Я убежден, что на этом и останется. Ниша в 10% потенциальных клиентов. На этом уровне и зафиксируется, если не будет дальнейших усилений от государства», – считает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

В потребительском кредитовании 45% приходится на банковские кредиты, 40% – на МФО, 15% – на кредитные союзы и ломбарды.

«Основные факторы успеха – время оформления кредита – Time to cash – до получения кредита 20-30 минут. Минимум документов: паспорт и идентификационный код. Отсутствие как таковой идентификации на торговой точке – через обмен СМС. И, в принципе, вы можете получить кредит быстро, за это время», – говорит Михаил Власенко.

Процентные ставки финкомпаний – 1,5-2% в день – означают, что клиент берет 2000 грн и через три дня отдает 2120 грн тела кредита вместе с процентными ставками.

«Но если посчитать эти 120 грн, эти 2% в день, то это 730% годовых. Эта бизнес-модель была построена на этом: финансовые компании работали в более рисковом сегменте под более высокие процентные ставки. И эти процентные ставки покрывали долю плохих кредитов», – рассказал Михаил Власенко.

Некоторые клиенты могут не просчитывать свои финансовые возможности и действительно берут на короткий период, говорит заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

«Если клиент не может рассчитать коммунальные услуги и берет кредит под 300-700% годовых, становится он от этого более эффективным? 75% попадают в эту ловушку и потом до следующей зарплаты снова берут. Становится ли этот клиент богаче? Легче ли ему становится оплачивать коммунальные услуги? Так он переплачивает. В процентах и ​​штрафах платит вдвое больше, чем тот кредит, который он берет», – рассказал Андрей Прусов.

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