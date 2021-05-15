С осени украинским авиакомпаниям-должникам закроют небо в Европу

Авиакомпании из Украины, которые задолжают государственному предприятию «Украэрорух» за аэронавигационное обслуживание, уже с осени могут получить запрет на полеты в Европу или как минимум столкнуться со сложностями при выполнении рейсов.

Это произойдет из-за присоединения Украины к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля. Необходимое решение правительство Украины приняло на заседании 17 мая.

«Это дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний — открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов. «Украэроруху» — полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями», — прокомментировал нововведения глава «Украэроруха» Андрей Ярмак.

Как все происходит сейчас?

Пока «Украэрорух» выставляет счета за аэронавигационное обслуживание на маршруте самостоятельно. Например, если самолет летит из Украины в Германию через Польшу, то выставляются два счета — один со стороны Евроконтроля за пролет Германии и Польши, второй — «Украэрорухом» за пролет над Украиной.

Если авиакомпания не оплатит счет Евроконтроля, то она просто не сможет летать дальше. Но при этом авиаперевозчик может не платить украинскому провайдеру и затягивать погашение долга в судебных разбирательствах.

Что изменится?

По новой системе с 1 ноября 2021 года Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля будет выставлять авиакомпаниям единый счет за весь рейс за пролет над несколькими странами, в том числе над Украиной. После этого организация распределит средства за оказанные услуги между разными провайдерами.

Если счет не оплатить, небо Европы окажется закрытым.

Что останется по-старому?

Сбор за аэронавигацию, т.е. диспетчерское сопровождение самолетов, состоит из двух частей — платы за сопровождение на маршруте и платы в районе аэродрома.

Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля будет собирать плату только за аэронавигацию на маршруте. Плата за диспетчерское сопровождение в районе аэродрома в Украине по-прежнему будет находиться в зоне ответственности «Украэроруха».

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