Google сделает поиск более умным

Компания Google планирует сделать свой поисковик более умным.

Об этом пишет издание VOX.

Во вторник на конференции разработчиков поисковика Google был представлен набор способов, благодаря которым компания будет продвигаться вперед с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Два крупнейших анонса от Google связаны с обработкой естественного языка (живого языка) и поиском. Один называется LaMDA, что означает языковую модель для диалоговых приложений; LaMDA упрощает для ИИ разговорный диалог. Другая – технология, называемая многозадачной унифицированной моделью (MUM), которая улучшает понимание человеческих вопросов и улучшает поиск.

Google также представил ряд улучшений на базе искусственного интеллекта для своей платформы Maps.

Вместо того чтобы делать несколько запросов для получения ответа на серию вопросов, вы можете сделать это с помощью одного, но более замысловатого запроса. Или вместо того чтобы пользователям думать о том, какие маршруты могут быть наиболее опасными, Google сам выполнит эти вычисления, а затем автоматически предложит более безопасные маршруты.

Таким образом Google не только стремится к тому, чтобы его технология искусственного интеллекта стала более мощной, но и возьмет на себя больше ответственности в повседневном взаимодействии людей и телефонов.

Пока LaMDA и MUM все еще находятся в разработке. На конференции Google представила их короткие анонсы.

MUM – это инструмент на базе искусственного интеллекта, который призван упростить людям поиск в Интернете. Эта система предназначена для понимания сравнений в поисковом запросе. Пример, который представитель Google привел в своем выступлении, был о том, как подготовиться к походу на две разные горы – и выдать наиболее приемлемый ответ.

Ответ на вопрос о пеших прогулках не обязательно будет представлен в виде списка ссылок на вебсайты, а будет ответом, который базируется на различной информации, собранной из Интернета.

В будущем Google хочет сократить количество запросов, которые нужно выполнить, и вместо этого использовать возможности MUM для обеспечения более последовательного и упрощенного ответа.