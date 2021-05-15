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Покупай сейчас — плати позже. Гибкий способ оплаты покупок в онлайн-магазинах от Rulla

Покупай сейчас — плати позже. Гибкий способ оплаты покупок в онлайн-магазинах от Rulla

В Украине появился сервис оплаты онлайн-покупок частями Rulla. Этот финансовый инструмент предлагает клиентам удобную рассрочку без переплат, а брендам — проверенный способ увеличить продажи и привлечь новых покупателей. Модель Buy Now Pay Later (Покупай сейчас, плати позже) переживает сейчас настоящий бум. Даже в кризисный 2020 год сервисы BNPL-оплат серьезно улучшили свои финансовые показатели. Всего в мире существуют десятки компаний, предоставляющих услуги оплаты товаров в рассрочку на условиях либо полного отсутствия комиссий и процентов, либо же с небольшой процентной ставкой, более выгодной, чем банковское кредитование.

Оплата частями (а именно в 3 платежа) от украинского сервиса Rulla подразумевает предоставление клиентам упрощенной рассрочки на 60 дней без процентов и скрытых платежей. Воспользоваться сервисом можно в магазинах-партнерах Rulla прямо во время оформления заказа. Сумма заказа при этом делится на 3 равные части, из которых одна треть оплачивается клиентом в момент покупки, а два оставшихся платежа списываются через 30 и 60 дней соответственно. Магазин же получает от Rulla всю сумму авансом и сразу отправляет покупателю заказ.

Кроме отсутствия дополнительных комиссий для покупателей этот сервис удобен тем, что верификация и проверка платежеспособности в нем происходит за считаные минуты и не влияет на кредитную историю. Для экспресс-скоринга применяются Big Data и технологии machine learning, поэтому даже клиентам без кредитной истории рассрочка одобряется в 95% случаев. Еще один плюс такого подхода в том, что AI-алгоритмы не дадут покупателям потратить больше, чем те в состоянии выплатить. Пользователю Rulla не нужно открывать кредитную линию (а именно это представляют собой кредитные карты) и обслуживать эту задолженность ради разовых или нерегулярных покупок. Rulla каждый раз одобряет ограниченную сумму, нужную для оплаты конкретной покупки. Как только покупатель выплатит все три платежа — кредит закрыт.

Для ритейлеров Rulla — это и удобный сервис оплаты, который можно быстро подключить к интернет-площадке, и самостоятельная маркетинговая платформа, позволяющая привлекать в магазины-партнеры заинтересованную аудиторию совершенно бесплатно. Пользователи оплаты частями от Rulla — это платежеспособные люди от 20 до 35 лет, привыкшие делать покупки онлайн. Они любят моду, следят за трендами, но не желают ввязываться в кредиты и переплачивать.

По всем признакам, за BNPL-платформами будущее электронной коммерции. Об этом свидетельствуют темпы экспансии сервисов оплаты частями (отложенной оплаты) в развитых странах. По различным подсчетам, активными пользователями таких сервисов являются более 100 млн человек в 17 странах включая США, Канаду, Австралию, Великобританию и Евросоюз.

Подключить Rulla к своему онлайн-магазину легко. Для этого нужно подать заявку любым удобным способом:

  • заполнить форму на сайте rulla.com
  • написать на email: sales@rulla.com
  • позвонить по телефону: +38 (066) 885 43 73
По материалам ООО РУЛЛА УКРАИНА
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