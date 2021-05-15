В этом году в Украине взыскали более ₴230 миллионов задолженности по зарплате

Органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции в течение прошлой недели взыскали в пользу 2 219 работников 20,9 млн грн задолженности по заработной плате.
Наибольшая сумма — 16,9 млн грн взыскана органами Государственной исполнительной службы в Кировоградской области с Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» в пользу 1 498 работников. Средства взысканы со счетов должника. Исполнительное производство открыто в апреле 2021 года.
Об этом говорится в сообщении Минюста.
2,7 млн грн взыскано с Першотравенского городского жилищно-коммунального предприятия Днепропетровской области. Благодаря органам государственной исполнительной службы в Днепропетровской области зарплату получили 687 работников. Средства взысканы со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в апреле 2021 года.
Органы государственной исполнительной службы в городе Киеве взыскали с государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» 211,3 тыс. грн в пользу 1 работника. Средства взысканы со счета должника. Исполнительные документы предъявлены на исполнение в апреле 2021 года.
С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 238,3 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 18 110 работникам.
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