В этом году в Украине взыскали более ₴230 миллионов задолженности по зарплате

Органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции в течение прошлой недели взыскали в пользу 2 219 работников 20,9 млн грн задолженности по заработной плате.

Наибольшая сумма — 16,9 млн грн взыскана органами Государственной исполнительной службы в Кировоградской области с Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» в пользу 1 498 работников. Средства взысканы со счетов должника. Исполнительное производство открыто в апреле 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

2,7 млн грн взыскано с Першотравенского городского жилищно-коммунального предприятия Днепропетровской области. Благодаря органам государственной исполнительной службы в Днепропетровской области зарплату получили 687 работников. Средства взысканы со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в апреле 2021 года.

Органы государственной исполнительной службы в городе Киеве взыскали с государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» 211,3 тыс. грн в пользу 1 работника. Средства взысканы со счета должника. Исполнительные документы предъявлены на исполнение в апреле 2021 года.

С начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 238,3 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 18 110 работникам.

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