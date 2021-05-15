Частным исполнителям в Украине хотят разрешить взимать админштрафы

В Украине частным исполнителям могут разрешить взимать админштрафы. Это предусмотрено законопроектом № 4330.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.
Документ предусматривает расширение полномочий частных исполнителей. Им хотят разрешить взимать административные штрафы, а также проводить взыскание по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать сто тысяч гривен.
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Закон предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей. Проект предлагает ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о тысяче человек, которые начали такую деятельность, но не позднее 1 января 2024 года. Сейчас работает 270 частных исполнителей.
«Комитет рекомендует ВР включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей и принять его за основу», — говорится в сообщении.
Глава комитета Андрей Костин заявил, что законопроект планируют рассмотреть на внеочередном заседании в четверг, 20 мая.
Подчеркивается, что принятие этого закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.
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