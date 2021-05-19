Вступительная кампания: как с годами меняется количество абитуриентов и объемы госзаказа (инфографика)

Ежегодная вступительная кампания становится главной темой лета в информационном пространстве. В этом году с 1 июля абитуриенты смогут создавать электронный кабинет и загружать туда нужные документы, а уже с 14 июля откроется возможность подавать документы в вуз. 9 августа абитуриентов должны зачислить в ряды студентов.

В 2006-2007 годах 485 тыс. человек получили полное общее среднее образование. Однако в те годы университеты, институты и академии зачислили на обучение 507,7 тыс. человек, поскольку многие абитуриенты подавали документы, закончив школу несколькими годами ранее. Тогда государство обеспечивало до 141,9 тыс. бюджетных мест на бакалавриат и 5,9 тыс. – для специалистов и 0,3 тыс. для магистров. Эта вступительная кампания была самой большой из того времени и по сей день.



А вот в 2008-2009 годах государство профинансировало наибольшее количество бакалаврского заказа – 146,1 тыс. И это при том, что общее количество поступающих достигало 425,2 тыс. абитуриентов.

С началом российской агрессии на востоке Украины количество поступающих стало заметно сокращаться. В 2014 году 291,6 тыс. абитуриентов были зачислены в вузы, а 247 тыс. человек в том году закончили школу.

В свою очередь государство с уменьшением количества поступающих сокращало и количество государственного заказа:

2014/15 гг. ‒ 119,3 тыс. бюджетных мест на бакалавриат;

2015/16 гг. ‒ 97 тыс. бюджетных мест на бакалавриат;

2016/17 гг. ‒ 90,8 тыс. бюджетных мест на бакалавриат;

2017/18 гг. ‒ 82,7 тыс. бюджетных мест на бакалавриат;

2018/19 гг. ‒ 78,9 тыс. бюджетных мест на бакалавриат

2019/20 гг. ‒ 79,9 тыс. бюджетных мест на бакалавриат;

2020/21 гг. ‒ 84,6 тыс. бюджетных мест на бакалавриат.

Однако стоит отметить, что в прошлом году МОН выделило рекордное количество бюджетных мест в магистратуру ‒ 6000. Поэтому в 2020 году наблюдалось увеличение количества поступающих. На шестой год войны государство наладило упрощенное поступление для внутренне перемещенных лиц, и 277,1 тыс. абитуриентов смогли подать документы в вузы.