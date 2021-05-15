В Минздраве назвали количество прививок, сделанных разными вакцинами

За минувшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 – второй дозой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве также сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали накануне:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 480 человек,

вакциной CoronaVac – 6 070 человек,

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

С начала кампании всего сделано 994 872 прививки. Первую дозу получили – 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 484 439;

вакциной CoronaVac – 83 108;

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 56 861;

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.