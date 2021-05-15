Межбанк: излишняя «жадность» покупателей может сыграть плохую шутку с гривной

Первые два дня этой недели прошли под знаком укрепления гривны. За 17-18 мая доллар на межбанке подешевел на 16 копеек – с 27,56/27,58 гривен до 27,405/27,425. Это достаточно много по меркам теперешнего валютного рынка по американской валюте.

Нацбанк пока в процесс не вмешивался и излишек предложения валюты на торгах не выкупал. И у части потенциальных покупателей, выжидавших “дна” по курсу – возникает психологический фактор “жадности”. С одной стороны, они боятся упустить момент и не купить валюту максимально дешево, а с другой стороны, срабатывает логика “а вдруг будет еще дешевле, будем ждать”.

Поэтому, кроме объективных факторов, пик бюджетных платежей у клиентов и расчетов по аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ (вчера чиновники продали бумаг на 14,2 млрд гривен, из которых в гривне на 4,45 млрд гривен) психологический фактор отложенного спроса и “жадности” части клиентов сыграет сегодня одну из основных ролей при курсообразовании на межбанке.

Как и вчера, если спекулянтам и крупным продавцам все же удастся переломить тенденции последних дней и развернуть тренд в сторону повышения котировок, весь отложенный спрос активно начнет давить на курс доллара и сыграет на быстрое восстановление позиций валюты на межбанке.”Стадный инстинкт” на валютном рынке никто не отменял.

Если же предложение продолжит превышать спрос, то в период бюджетных платежей гривна продолжит постепенно укрепляться. Против гривны может в ближайшее время сработать и погашение сегодня ОВГЗ прошлых выпусков на сумму свыше 13,5 млрд гривен и процентов по нескольким выпускам. Лишняя ликвидность на рынке в настоящее время достаточно “плохой” фактор для курсообразования.

По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах в среду будут находиться в пределах до $120-135 млн при совершении до 460-580 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, 19 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,35 – 27,60 грн, евро — коридор 33,35 – 33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,30 – 27,60 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15- 20 коп, а в кассах банков 15-25 коп.

Евро: в банках коридор 33,10 – 33,70 грн при спреде в 25- 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,20 – 33,55 грн при спреде до 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,40 / 27,42

евро – 33,46 / 33,49

Курсы валют на Межбанке

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