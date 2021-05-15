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Volocopter представила новую модель аэротакси для полетов 4 человек на 100 км

Volocopter представила новую модель аэротакси для полетов 4 человек на 100 км

Аппарат VoloConnect с большей грузоподъемностью и с жестким крылом, разработанный конструкторами немецкой компании Volocopter, дополнит модельный ряд коптеров, предназначенных для полетов над центральными городскими районами с плотным автомобильным движением.

Об этом пишет New Atlas.

Четырехместный электрический аппарат сможет действовать в радиусе 100 км. В воздухе он должен появиться через пять лет.

С 2013 года Volocopter представил несколько различных вариантов электрических летательных аппаратов, которые постепенно становились все более обтекаемыми, надежными и мощными. Основная модель компании – беспилотный VoloCity, способный автономно доставить двух пассажиров от одного «Воло-порта» к другому на расстоянии до 30 км.


Фото: New Atlas

Также разработан дрон-тяжеловес, поднимающий до 200 кг груза. По просьбе заказчика его адаптировали для сельскохозяйственных работ.

Новый VoloConnect несколько отличается по конструкции от предыдущих моделей. Самые заметные отличия в системе вертикального взлета и посадки. В то время как первые аппараты, по сути, были увеличенными дронами, новый использует горизонтальные винты для взлета, а затем устремляется вперед благодаря двум горизонтальным пропеллерам.

Салон стал больше и теперь вмещает до четырех человек. Запас хода на одном заряде – 100 км, а максимальная скорость – 250 км/ч. Инженеры компании разрабатывали и тестировали уменьшенный прототип VoloConnect в течение двух лет, а вскоре начнется тестирование полноразмерной модели.

Руководство надеется получить разрешение на полеты VoloConnect в течение пяти лет.

По материалам Mind
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