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ГФС выявила в КГГА нарушения в уплате за аренду земли более чем на 100 млн грн

ГФС выявила в КГГА нарушения в уплате за аренду земли более чем на 100 млн грн

По результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Установлено, что директор одного из обществ с 2013 года по настоящее время пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, не вносил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия общественным интересам, а именно в виде непоступлению средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

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Также, при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности, за период 2017—2018 годов, умышленно занизил площадь и нормативно-денежную оценку земельного участка.

По фактам данных правонарушений директор упомянутой компании объявлен в розыск. На данный момент руководитель упомянутого предприятия скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры, направленные на установление местонахождения разыскиваемого лица.

«В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц Киевской городской государственной администрации к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной общины города Киева в виде безосновательно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве», — сообщают в ГФС.

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков, расположенных в г. Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесены 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

Напомним, 12 мая Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводила обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По материалам РБК-Украина
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