Дело на $140 млн. Суд запретил взыскивать долги с Укрзализныци

Хозсуд Киеве 12 мая открыл производство по иску Укрзализныци к Проминвестбанку и компании VR Global Partners, L.Р. (Регистрация – Каймановы острова) о признании недействительным договора купли-продажи права требования от 22 февраля 2019 года.
Об этом сообщает Finbalance.
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13 мая суд удовлетворил заявление Укрзализныци об обеспечении иска в этом деле и остановил и запретил взыскание долгов с УЗ.
Укрзализныця обосновала свой иск тем, что права требования по девяти кредитным договорам, заключенным между Проминвестбанком и Южной и Юго-Западной железными дорогами в 201-2012 годах, были переданы VR Global Partners с нарушением закона.
Суд, удовлетворяя заявление Укрзализныци об обеспечении иска, обратил внимание, что «запрет на взыскание по исполнительным документам […] не повлечет никаких убытков ответчикам, в то время как непринятие мер по обеспечению иска может существенно осложнить восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца».
Как сообщалось, в начале мая счета Укрзализныци были арестованы исполнительной службой.
И.о. председателя правления УЗ Иван Юрик подтвердил информацию об аресте счетов, однако отметил, что компания занимается урегулированием этой ситуации и уже разблокировала некоторые счета. Кроме того, Юрик отметил, что УЗ не была стороной соглашения об уступке долгов от Проминвестбанка к VR Global Partners.
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