По госгарантиям банки выдали бизнесу кредитов на ₴2,5 миллиарда – Минфин

По государственным гарантиям на портфельной основе украинские банки предоставили 1 273 кредита на общую сумму 2,49 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 мая 2021 года восемью банками предоставлено 1 273 кредита на общую сумму 2 млрд 487 млн гривен», — говорится в сообщении.
Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,166 млрд грн. Это около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн). За первые 3 месяца работы программы предоставления кредитов под государственные гарантии на портфельной основе АО КБ «ПриватБанк» почти исчерпал лимит гарантий (97%), выдав 881 кредит на 809 млн грн.
Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует город Киев (244 млн грн). Также значительным спросом программа пользуется в Ровенской (168 млн грн) и Львовской (153 млн грн) областях.
По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (475), сельского хозяйства (308) и перерабатывающей промышленности (183).
Напомним, 3 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект № 3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии — это обязательство государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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