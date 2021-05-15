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По госгарантиям банки выдали бизнесу кредитов на ₴2,5 миллиарда – Минфин

По госгарантиям банки выдали бизнесу кредитов на &#8372;2,5 миллиарда – Минфин

По государственным гарантиям на портфельной основе украинские банки предоставили 1 273 кредита на общую сумму 2,49 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 мая 2021 года восемью банками предоставлено 1 273 кредита на общую сумму 2 млрд 487 млн гривен», — говорится в сообщении.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,166 млрд грн. Это около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн). За первые 3 месяца работы программы предоставления кредитов под государственные гарантии на портфельной основе АО КБ «ПриватБанк» почти исчерпал лимит гарантий (97%), выдав 881 кредит на 809 млн грн.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует город Киев (244 млн грн). Также значительным спросом программа пользуется в Ровенской (168 млн грн) и Львовской (153 млн грн) областях.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (475), сельского хозяйства (308) и перерабатывающей промышленности (183).

Напомним, 3 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект № 3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии — это обязательство государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам УКРИНФОРМ
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