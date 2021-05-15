День финансов: гектары в онлайне, расходы и субсидии, бизнес на пенсиях в ОРДЛО

Вторник, 18 мая: О заработках банковских сотрудников и бизнесе на пенсиях:

Гектары пустят с молотка в онлайне. Верховная Рада окончательно одобрила два обязательных законопроекта, необходимых для открытия рынка земли с июля этого года. После запуска полноценного рынка земли в Украине покупать участки можно будет только на аукционах. Кроме того, купля-продажа земли будет возможна только за безнал.

Переход к paperless. Министерство цифровой трансформации разработало платформу для развертывания государственных реестров, которые будут обмениваться данными с другими реестрами автоматически, что позволит государственным органам не требовать бумажные документы или справки для предоставления услуг.

Расходы, которые не повлияют на субсидию. С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных расходов на сумму более 50 тысяч гривен, за которые будут лишать права на субсидию. Заместитель министра социальной политики Музыченко напомнил, что при назначении субсидий учитывается информация об осуществлении взносов в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен. Также Минсоцполитики хочет открыть обновленный веб-портал для оформления субсидий.

Комиссии интерчейндж. Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard подписали Меморандум о содействии конкурентному платежному рынку. Меморандум открыт для присоединения любыми другими платежными организациями платежных систем и другими участниками рынка. Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев – пользователей платежных карт.

Заработки банковских сотрудников. Согласно данным сайта по трудоустройству, на данный момент в Украине открыты более 570 вакансий в банках. Причем требуются как рядовые сотрудники, так и менеджеры среднего и высшего звена. Украинские банки готовы предложить такие зарплаты.

Повышение выплат пенсионерам. Как заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты. По ее словам, с 1 июля на 100 гривен, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019—2020 годах.

При этом по состоянию на 1 января 2021 года украинская пенсия начисляется 660 тысячам жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. О том, как «решалы» стали новой элитой на оккупированных территориях, читайте в материале: