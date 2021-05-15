Услугами налоговой в «Дії» уже воспользовались более 5 млн человек

Услугами ГНС на портале «Дія» уже воспользовались более 5 млн человек.
Об этом пишет ГНС.
Комплексной услугой регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов при государственной регистрации рождения ребенка «єМалятко» уже воспользовались 96 тыс. человек.
Услугу регистрации лица в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (в возрасте 14 — 18 лет) во время оформления паспорта гражданина Украины в форме карты впервые «ID14» получили 78 тыс. человек.
Также популярной стала комплексная услуга «Цифровой РНОКНП» — цифровое отображение в мобильном приложении «ДІЯ» документа, удостоверяющего регистрацию лица в ГРФЛ. Этой услугой уже воспользовались 4,9 млн человек.
Реализованы проекты, с помощью которых на портале и в приложении «Дія» в разделе «Мои налоги» становятся доступными услуги:
Еще одним крупным проектом Минцифры с налоговой, который планируется запустить уже осенью, является электронный акциз и электронная марка, который автоматизирует и существенно упростит процесс заказа, учета акцизных марок для производителей и экспортеров.
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