Обыски в доме Кличко: ГФС разоблачила схему контрабанды топлива на 100 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы уличили группу лиц в изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Отмечается, что в ходе обысков, которые происходили в том числе и по ул. Б. Хмельницкого в Киеве (где проживает мэр Киева Виталий Кличко. — Ред.), сотрудниками ГУ ГФС Украины и ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области «задокументирована и пресечена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и дальнейшей реализацией товаров топливо-масляной группы».



Фото: ГФС

Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.

Служебные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, указывали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественного содержания метилового спирта, которое существенно занижалось, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рисков на общую сумму свыше 100 миллионов гривен.



Фото: ГФС

При этом субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.

«Фактически импортируемый товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в топливо-смазочные материалы и реализовывался за наличные денежные средства без оформления бухгалтерских документов», — добавили в ведомстве.

В ГФС заявили, что в ходе обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей изъяли теневую документацию, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них топливо-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

«Несмотря на особый резонанс в СМИ относительно одного из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу были обнаружены и изъяты: документация и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронная техника, неучтенные средства», — добавили в СБУ.

Справка Finance.ua: