По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (43,557 млн грн и 54,271 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (52 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,47−27,48 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 97,828 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,5500 — 10 000
27,5500 — 100 000
27,5300 — 12 000
27,5200 — 120 000
27,5000 — 3 000
27,4800 — 40 000
27,4800 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,4500 — 10 000
27,4800 — 35 000
27,4900 — 10 000
27,4990 — 20 000
27,5000 — 100 000
27,5000 — 15 000
27,5000 — 50 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,5186 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,4715 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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