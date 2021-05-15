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Правительство создало Офис по развитию предпринимательства и экспорта

Правительство создало Офис по развитию предпринимательства и экспорта

Кабмин утвердил положение от 11 мая 2021 года, которым создал учреждение для развития малого и среднего предпринимательства и продвижения экспорта. Оно ​​будет содействовать поддержке МСП.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Деятельность Офиса по развитию предпринимательства и экспорта направлена ​​на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), поддержку и продвижение экспорта товаров и услуг украинских производителей.

Соответствующим положением создан наблюдательный совет Офиса в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.

Также Секретариату Кабмина поручено утвердить программу деятельности Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и определить порядок ведения контроля за выполнением.

«В Украине впервые появится организация, которая будет вести свою деятельность с целью эффективного развития предпринимательства и экспорта, будет способствовать актуализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине и разработке единых программ поддержки МСП», — добавили в Минцифры.

До марта 2021 года «Офис по развитию предпринимательства и экспорта» назывался «Офис по продвижению экспорта Украины».

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По материалам Економічна Правда
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