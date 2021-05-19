Hyundai Nexo на водороде проехал 887,5 км

Австралийский гонщик Брендан Ривз на серийном кроссовере Hyundai Nexo на одном баке с водородом проехал 887,5 км. Это новый мировой рекорд для водородного автомобиля.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Бертрану Пиккару, который в 2019 году во Франции на кроссовере FCEV смог проехать 778 км на одной заправке водородом.
У кроссовера Hyundai, работающего на водороде, официальный запас хода по WLTP — 666 км. Устройство GPS на Nexo показало, что поездка Ривза продолжалась 903,4 км. При этом Google Maps показал, что Ривз проехал 905 км. Однако, для тестирования использовался бортовой компьютер автомобиля, а у него была цифра 887,5 км.
Рекордная поездка Nexo продолжалась 13 часов и 6 минут со средней скоростью 66,9 км/ч. За это время автомобиль израсходовал 6,27 кг водорода. Ривз по окончании поездки очень хвалил южнокорейский кроссовер.
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