0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 78 0

Hyundai Nexo на водороде проехал 887,5 км

Hyundai Nexo на водороде проехал 887,5 км

Австралийский гонщик Брендан Ривз на серийном кроссовере Hyundai Nexo на одном баке с водородом проехал 887,5 км. Это новый мировой рекорд для водородного автомобиля.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Бертрану Пиккару, который в 2019 году во Франции на кроссовере FCEV смог проехать 778 км на одной заправке водородом.

У кроссовера Hyundai, работающего на водороде, официальный запас хода по WLTP — 666 км. Устройство GPS на Nexo показало, что поездка Ривза продолжалась 903,4 км. При этом Google Maps показал, что Ривз проехал 905 км. Однако, для тестирования использовался бортовой компьютер автомобиля, а у него была цифра 887,5 км.

Рекордная поездка Nexo продолжалась 13 часов и 6 минут со средней скоростью 66,9 км/ч. За это время автомобиль израсходовал 6,27 кг водорода. Ривз по окончании поездки очень хвалил южнокорейский кроссовер.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.