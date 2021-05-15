0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 272 0

Где в Украине платят больше всего и каких работников не хватает бизнесу

Где в Украине платят больше всего и каких работников не хватает бизнесу

Украинские компании расширяют свои штаты, но преимущественно на рабочие специальности. Среди наиболее востребованных — продавец-консультант, грузчик, менеджер по продажам, курьер, охранник и водитель такси.

Об этом рассказала руководитель по работе с партнерами Сервиса Jooble Елена Кирильевнина в комментарии РБК-Украина.

«Большинство открытых вакансий сгенерировали компании из сферы ритейла, логистики и перевозок. То есть бизнесы, активно поддерживающие жизнь в больших городах и обеспечивающие население услугами доставки, перевозки и продуктами даже в период карантина», — говорит она.

Читайте также: Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков

Для некоторых специалистов отбор проводится по упрощенной схеме. Например, чтобы устроиться кассиром в супермаркет, необязательно иметь опыт работы или составлять резюме — достаточно прийти на собеседование со всеми документами.

Такая лояльность работодателей вполне объяснима. В некоторых отраслях наблюдается нехватка специалистов, рассказывает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

«Острый (кадровый дефицит. — Ред.) в сфере IT. Количество вакансий растет, а вот специалистов — сокращается», — говорит она. Работодателям также все сложнее найти опытного менеджера по продажам, логиста, секретаря. Кроме того, в дефиците механики, инженеры и даже дворники, за которых бизнес вынужден серьезно конкурировать.

Конкуренцию украинским компаниям за рабочие руки составляют работодатели из стран ЕС. По данным Jooble, больше всего наших соотечественников сейчас ждут в Польше, Чехии, Германии, Литве и Латвии. Среди наиболее востребованных специальностей — водитель, дальнобойщик, разнорабочий, упаковщик и грузчик.

В Украине сформировался отложенный спрос на некоторых специалистов, объясняет Татьяна Пашкина. Сейчас компании нанимают сезонных рабочих, кроме того, после завершения локдауна нужны сотрудники в рестораны и непродовольственные магазины.

Активизация рынка труда уже отражается на зарплатах. В марте, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в Украине составила 13 600 гривен, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В Киеве средняя зарплата уже составляет 20 000 гривен в месяц.

Заработные платы в этом году готовы повышать 23% работодателей, говорится в исследованиях Jooble. Оставить их без изменений решили 19,4% компаний, а уменьшить — всего 1,4% работодателей.

Почти половина респондентов еще думают, что делать с зарплатами в этом году. Пашкина считает, что большинство из них все же вынуждены повысить выплаты своим специалистам, учитывая, как остро стоит вопрос конкуренции за квалифицированных работников.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.