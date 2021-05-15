Где в Украине платят больше всего и каких работников не хватает бизнесу

Украинские компании расширяют свои штаты, но преимущественно на рабочие специальности. Среди наиболее востребованных — продавец-консультант, грузчик, менеджер по продажам, курьер, охранник и водитель такси.

Об этом рассказала руководитель по работе с партнерами Сервиса Jooble Елена Кирильевнина в комментарии РБК-Украина.

«Большинство открытых вакансий сгенерировали компании из сферы ритейла, логистики и перевозок. То есть бизнесы, активно поддерживающие жизнь в больших городах и обеспечивающие население услугами доставки, перевозки и продуктами даже в период карантина», — говорит она.

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Для некоторых специалистов отбор проводится по упрощенной схеме. Например, чтобы устроиться кассиром в супермаркет, необязательно иметь опыт работы или составлять резюме — достаточно прийти на собеседование со всеми документами.

Такая лояльность работодателей вполне объяснима. В некоторых отраслях наблюдается нехватка специалистов, рассказывает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

«Острый (кадровый дефицит. — Ред.) в сфере IT. Количество вакансий растет, а вот специалистов — сокращается», — говорит она. Работодателям также все сложнее найти опытного менеджера по продажам, логиста, секретаря. Кроме того, в дефиците механики, инженеры и даже дворники, за которых бизнес вынужден серьезно конкурировать.

Конкуренцию украинским компаниям за рабочие руки составляют работодатели из стран ЕС. По данным Jooble, больше всего наших соотечественников сейчас ждут в Польше, Чехии, Германии, Литве и Латвии. Среди наиболее востребованных специальностей — водитель, дальнобойщик, разнорабочий, упаковщик и грузчик.

В Украине сформировался отложенный спрос на некоторых специалистов, объясняет Татьяна Пашкина. Сейчас компании нанимают сезонных рабочих, кроме того, после завершения локдауна нужны сотрудники в рестораны и непродовольственные магазины.

Активизация рынка труда уже отражается на зарплатах. В марте, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в Украине составила 13 600 гривен, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В Киеве средняя зарплата уже составляет 20 000 гривен в месяц.

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Заработные платы в этом году готовы повышать 23% работодателей, говорится в исследованиях Jooble. Оставить их без изменений решили 19,4% компаний, а уменьшить — всего 1,4% работодателей.

Почти половина респондентов еще думают, что делать с зарплатами в этом году. Пашкина считает, что большинство из них все же вынуждены повысить выплаты своим специалистам, учитывая, как остро стоит вопрос конкуренции за квалифицированных работников.

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