Apple задерживает продажу новых IPad Pro из-за сложностей в производстве экранов

Компания Apple задерживает, по меньшей мере на месяц, выпуск новых IPad Pro из-за сложностей в производстве экранов по технологии MiniLED.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, основной проблемой является изготовление 12,9-дюймового нового MiniLED-экрана. Еще в апреле сообщалось, что новое устройство сталкивается с ограничениями в поставках из-за сложностей, связанных с мини-светодиодными дисплеями.

Сейчас партнеры Apple прилагают усилия, чтобы обеспечить производство сложных экранов в необходимых объемах.

«Планшет iPad Pro последней разработки официально должен поступить в продажу примерно через неделю, однако покупатели могут не получить его до июля. Даты доставки предварительно заказанных устройств уже продолжены с конца июня до начала июля», — отметил Bloomberg.

В то же время, компания заявила, что ожидает уменьшения дохода на сумму около 4 млрд долларов из-за слишком высокого спроса и дефицита полупроводников.

Apple продает мини-светодиодный дисплей iPad Pro как панель Liquid Retina XDR. Дисплей Liquid Retina XDR предлагает широкий динамический диапазон, и аналогичный характеристикам Apple Pro Display XDR.