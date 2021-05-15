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СБУ разоблачила арендатора Ахтырской ТЭЦ на присвоении 40 млн грн предприятия

СБУ разоблачила арендатора Ахтырской ТЭЦ на присвоении 40 млн грн предприятия

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла механизм вывода в тень доходов арендованной тепловой электростанции (ТЭЦ), организованный менеджментом киевской коммерческой структуры. Злоумышленники присвоили свыше 40 млн грн единственного поставщика тепла в Ахтырке.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По предварительным данным досудебного расследования, в 2019-2020 годах руководство частной фирмы для присвоения средств ТЭЦ искусственно накапливало долговые обязательства.


Фото: СБУ

Менеджмент заключил ряд заведомо невыгодных и мнимых сделок с аффилированными компаниями. Большинство договоров были подписаны без соответствующих согласований с контролирующими органами.

Злоумышленники выводили деньги из активов арендованного предприятия, одновременно повышая тариф по теплоснабжению для населения.


Фото: СБУ

На данный момент оперативники спецслужбы проверяют, планировалось ли таким образом довести арендованную ТЭЦ до банкротства во избежание расчетов по задолженности перед госструктурами. Имеющаяся в настоящее время задолженность предприятия составляет более 60 млн грн.

Это грозит отключением ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям районного центра.

По материалам Mind
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