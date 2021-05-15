«Укрзализныця» уплатила 18 млн грн штрафа, наложенного АМКУ

АО «Укрзализныця» уплатило наложенный Антимонопольным комитетом 6 августа 2020 года штраф в сумме 18,282 млн грн и прекратило нарушение, которое заключалось во взимании отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.

Об этом говорится в сообщении комитета.

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Отмечается, что в ходе расследования Комитет установил, что, занимая в 2018—2020 годах полностью монопольное положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах страны, компания разработала и ввела Порядок проведения рейтингового анализа деятельности грузовых станций.

Он определял критерии включения/исключения грузовых станций в/из перечня малодеятельных. В то же время порядок проведения этого рейтинг-анализа и собственно термин «малодеятельная грузовая станция» госкомпания ввела самостоятельно.

На основе созданного перечня станций «Укрзализныця» единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, инициировала подписание со своими клиентами дополнительных соглашений к договорам о предоставлении услуг по перевозке грузов с/на малодеятельные станции. Подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок.

По мнению АМКУ, такие действия УЗ создавали для субъектов хозяйствования неравные условия получения услуги. Поскольку клиенты, которые пользовались так называемыми малодеятельными станциями, платили большую стоимость за обслуживание грузов по сравнению с теми клиентами, которые этими станциями не пользовались.

Согласно данным самой «Укрзализныци», повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций она взимала с 9 января 2019 года до 3 сентября 2020 года.

«Эту услугу невозможно было бы ввести в условиях существования значительной конкуренции на рынке. В противном случае субъекты хозяйствования имели бы возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения, поскольку это приводило к существенному увеличению их расходов», — отмечают в Комитете.

Проведенный АМКУ анализ себестоимости услуги по обслуживанию малодеятельных станций показал, что она является экономически необоснованной. Потому он установил, что ее введение УЗ привело к ущемлению интересов других хозсубъектов или потребителей и обязал госкомпанию прекратить нарушение.

«Укрзализныця» обжаловала решение комитета в Хозяйственном суде Киева, но тот в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Ныне ведется апелляционное производство, однако УЗ решила уплатить штраф, не дожидаясь решения.

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