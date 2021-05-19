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Перерасчет военных пенсий с учетом страхового стажа

Перерасчет военных пенсий с учетом страхового стажа

Законодательством не предусмотрено проведение перерасчетов военных пенсий с учетом страхового стажа, приобретенного после увольнения со службы.

Об этом пишет «Пенсионный курьер».

В то же время периоды работы в гражданских организациях засчитываются в страховой стаж при назначении пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на перевод на пенсию по возрасту имеют лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж.

Начиная с 1 января 2018 года величина страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, растет на 1 год.

Лица, которые в 2021 году достигают пенсионного возраста, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 28 лет.

Те из лиц, которые в 2021 году на время достижения пенсионного возраста без необходимого страхового стажа (28 лет), право на пенсию получат:

  • после достижения 63 лет в период с 1 января 2024-го по 31 декабря 2024 года при наличии страхового стажа от 21 до 31 года;
  • после достижения 65 лет в период с 1 января 2026-го по 31 декабря 2026 года при наличии страхового стажа от 15 до 23 лет.
  • При этом страховой стаж за периоды до 01.01.2004 исчисляется по данным трудовой книжки, а с 01.01.2004 – по данным системы персонифицированного учета.

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По материалам Finance.UA
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