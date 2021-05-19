Перерасчет военных пенсий с учетом страхового стажа

Законодательством не предусмотрено проведение перерасчетов военных пенсий с учетом страхового стажа, приобретенного после увольнения со службы.
Об этом пишет «Пенсионный курьер».
В то же время периоды работы в гражданских организациях засчитываются в страховой стаж при назначении пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Право на перевод на пенсию по возрасту имеют лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж.
Начиная с 1 января 2018 года величина страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, растет на 1 год.
Лица, которые в 2021 году достигают пенсионного возраста, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 28 лет.
Те из лиц, которые в 2021 году на время достижения пенсионного возраста без необходимого страхового стажа (28 лет), право на пенсию получат:
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