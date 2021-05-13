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Во Львове сотрудника СБУ подозревают в присвоении «ювелирки» на 8,5 млн гривен

Во Львове сотрудника СБУ подозревают в присвоении «ювелирки» на 8,5 млн гривен

Во Львове следователя Службы безопасности Украины подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Следствие установило, что в ноябре 2018 года в Международном аэропорту «Львов» сотрудники СБУ изъяли ювелирные изделия из золота и серебра весом более 24 кг, которые перевозились незаконно. После чего было открыто уголовное дело по факту возможных противоправных действий таможенников, а именно вероятного содействия гражданину в незаконном перемещении изделий.

После суд наложил арест на ювелирные изделия. В январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ним для якобы проведения судебных экспертиз.

А в середине января 2019 года правоохранитель незаконно вернул арестованные ювелирные изделия «владельцу». Общая стоимость изделий в ломе составляет более 8,65 млн гривен.

Следователь по особо важным делам одного из отделений СБУ во Львовской области обвиняется в превышении служебных полномочий, в частности умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По материалам РБК-Украина
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