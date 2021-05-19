Xiaomi готовит обновление в линейке, которую все считали забытой

Летом 2019 года Xiaomi выпустила в Китае серию CC. Позиционировалась она как аппараты для молодежи, обладающие стильным дизайном и интересными характеристиками. Хайпа линейке добавил тот факт, что эксперты рейтинга DxOMark выдали смартфону среднего уровня Xiaomi CC9 Pro (Xiaomi Mi Note 10) с 108 Мп камерой верхнюю строчку рейтинга, поставив его в один ряд с флагманом Huawei Mate 30 Pro.

По каким-то причинам компания не стала развивать линейку дальше и в прошлом году она не получила обновление. Теперь же пришло сообщение, что Xiaomi CC9 найдет преемника. По сведениям из просторов Китая, компания готовит Xiaomi CC10, который получит изогнутый OLED-дисплей и платформу Snapdragon 870. Емкость аккумуляторной батареи составит 4360 мАч.

Что известно о Xiaomi CC10? Ни о времени дебюта смартфона, ни о перспективах его выхода на глобальный рынок ничего не сообщается. Так же нет понимания, выпустит ли компания целую серию смартфонов Xiaomi CC10 или ограничится выходом только одной модели. Нам остается только ждать новых утечек о смартфоне и ожидать, что вскоре Xiaomi раскроет свои планы по выходу новинки.