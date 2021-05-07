День финансов: цена проезда в Киеве и одной дозы вакцины для Украины

Пятница, 14 мая. Займемся подсчетами: реальной цены на проезд в столице, себестоимости одной дозы вакцины от Covid-19, налоговых долгов украинских компаний.

Проезд в столице: 8, 15, 21? Мэр Киева прокомментировал просьбу коммунальных перевозчиков о повышении стоимости проезда для граждан. По словам Кличко, столица ежегодно тратит более 2 миллиардов гривен на компенсацию убытков коммунальным компаниям. Также он назвал, по его мнению, реальную цену билета для проезда в общественном транспорте Киева.

Налоговый долг украинских компаний. По сообщению Опендатабот, в феврале 2020 года предприятия задолжали Украине 118 миллиардов гривен, сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 миллиарда. Кстати, Главное управление ГНС рассказало, как вернуть ошибочно уплаченные налоги.

Стоимость одной дозы вакцины. Министр здравоохранения Степанов назвал среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.

Фиксация нарушений ПДД смартфонами не за горами? По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в Украине хотят создать возможность использования мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге. Также в МВД добавили, что если это удастся внедрить, то водители, которые будут сообщать о нарушениях других, будут получать 10% с размера штрафа.

Часто правонарушения на дорогах заканчиваются ДТП. Хорошо, когда под рукой каско. Конечно, в отличие от автогражданки, каско – не обязательный вид страхования, который имеет много нюансов. Нередко недобросовестные страховщики или просто мошенники пользуются неосведомленностью автовладельца. Пытаются продать человеку то, что ему не нужно. Finance.ua разработал тест, чтобы вы проверили, насколько «вакцинированы» от таких ситуаций.

Минус $20 миллиардов у Маска. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало более чем на $ 20 млрд с начала недели, до $ 145,5 млрд. В чем причина – читайте здесь.

Онлайн-калькулятор для расчета пенсий. Общественная организация CASE Украина создала пенсионный калькулятор для расчета ориентировочного размера пенсии от государства и суммы альтернативного дохода, который украинцы могли бы получать, если бы сами распоряжались Единым социальным взносом (ЕСВ).

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