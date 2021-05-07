0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Раде рекомендуют усилить ответственность за незаконные действия с электронными кошельками

Раде рекомендуют усилить ответственность за незаконные действия с электронными кошельками

В Украине могут ужесточить уголовную ответственность за незаконные действия с электронными кошельками. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект № 4365.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Этот документ дополняет законопроект «О платежных услугах» (№ 4364), который сейчас готовит ко второму чтению комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Проект закона № 4365 вводит дифференциацию ответственности за незаконное предоставление платежных услуг в связи с распределением услуг на: платежные, ограниченные платежные и технологические.

Устанавливается ответственность за неавторизованное ведение деятельности на платежном рынке. Национальную полицию хотят наделить полномочиями составлять протоколы о таких административных нарушениях.

Предлагается усилить уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными инструментами и средствами доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам.

Также предлагается установить такую ответственность за операции с электронными деньгами лицами, которые не прошли авторизацию в соответствии с законодательством.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении», — говорится в сообщении.

Напомним, финкомитет рекомендует ВР принять законопроект № 4364 во втором чтении. Он призван улучшить качество платежных услуг в Украине.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.