Раде рекомендуют усилить ответственность за незаконные действия с электронными кошельками

В Украине могут ужесточить уголовную ответственность за незаконные действия с электронными кошельками. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект № 4365.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Этот документ дополняет законопроект «О платежных услугах» (№ 4364), который сейчас готовит ко второму чтению комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Проект закона № 4365 вводит дифференциацию ответственности за незаконное предоставление платежных услуг в связи с распределением услуг на: платежные, ограниченные платежные и технологические.
Устанавливается ответственность за неавторизованное ведение деятельности на платежном рынке. Национальную полицию хотят наделить полномочиями составлять протоколы о таких административных нарушениях.
Предлагается усилить уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными инструментами и средствами доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам.
Также предлагается установить такую ответственность за операции с электронными деньгами лицами, которые не прошли авторизацию в соответствии с законодательством.
«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении», — говорится в сообщении.
Напомним, финкомитет рекомендует ВР принять законопроект № 4364 во втором чтении. Он призван улучшить качество платежных услуг в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами6 ч. назад - 611 9
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 9654 7
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор6 ч. назад - 3511 6
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 660 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн8 ч. назад - 118 3
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 9654 7
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор6 ч. назад - 3511 6
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 2895
Как сэкономить на коммуналке до 50%7 ч. назад - 2088
Владельцы «еврономеров» подняли средний возраст ввезенных машин в 2,5 разаВчера, 16:04 - 1232 1
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 186
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 208
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2495
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2513 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 753