Счетная палата в прошлом году выявила нарушений и недочетов на 26 миллиардов гривен

Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на общую сумму 26,258 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подчеркнул, что более 71% (18,8 млрд грн) общего объема нарушений и недочетов, выявленных Счетной палатой в 2020 году, пришлось на 7 аудитов.
«За прошлый год наши аудиторы проверили 285 объектов, утверждены 48 отчетов. Объем проверенных средств – 1 трлн 185 млрд грн. Для сравнения – это больше, чем сумма расходов государственного бюджета за прошлый год», – отметил Пацкан.
Он отметил, что Счетная палата впервые за всю историю независимости провела аудит Верховной Рады Украины, и впервые – аудит по решению парламента по эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб.
«Этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году – апреле 2020 года 52,8 млрд грн. Наши контрольные мероприятия охватили все важные сферы: оборону, медицину, образование, нацбезопасность, правоохранительную деятельность и т.д.», – подчеркнул Пацкан.
По результатам проведенных аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. В 2020 году по результатам 17 аудитов отправлено 21 уведомление правоохранительным органам о выявленных признаках уголовных преступлений.
«По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования по уголовным производствам», – отметил Пацкан.
Он также добавил, что Счетная палата постоянно проводит мониторинг и анализ выполнения предоставленных рекомендаций и предложений по итогам аудитов. Так, до конца 2020 года полностью или частично выполнено почти 64% рекомендаций, предоставленных в 2019-2020 годах. Предложения Счетной палаты учтены Верховной Радой Украины в 5 законах и Кабинетом Министров Украины в 8 постановлениях и 7 распоряжениях.
«В условиях эпидемии мы решили внести свой вклад в борьбу с пандемией – с марта специалисты Счетной палаты начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19. Совместно с общественными активистами мы разработали дашборд, который по состоянию на 1 января 2021 г. содержал информацию о 367 000 платежей на сумму 105 млрд гривен», – отметил Пацкан.
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