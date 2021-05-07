Глава НБУ обсудил с ЕБРР приватизацию госбанков

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел онлайн-встречу с руководством Европейского банка реконструкции и развития.
По данным НБУ, стороны в частности обсудили дальнейшее сотрудничество Нацбанка с ЕБРР, макроэкономическую политику и приоритеты НБУ в области регулирования финансового сектора, продолжение сотрудничества с МВФ, действия НБУ для поддержки банковского сектора страны из-за кризиса, вызванного COVID-19, развитие зеленого и устойчивого финансирования в Украине.
Стороны также обсудили состояние реализации реформы государственного банковского сектора, в частности приватизации ПриватБанка и Ощадбанка, а также вопросы платежеспособности Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ).
Руководство ЕБРР подчеркнуло необходимость продолжения реформы корпоративного управления в государственном банковском секторе и отметил готовность оказать поддержку в этой сфере.
Кирилл Шевченко отметил, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности из-за весеннего усиления карантинных ограничений. Представители ЕБРР отметили положительную работу, которая ведется регулятором в направлении монетарной политики и поддержки банковского сектора в условиях кризиса.
Глава Нацбанка проинформировал ЕБРР о недавнем повышении учетной ставки до 7,5%, ожидании уровня инфляции 8% на конец года и возврату к цели 5%±1 п.п. в первой половине 2022 года.
Стороны пришли к согласию, что преодоление кризиса, вызванного пандемией, возможно через реализацию и внедрение новых инструментов, таких как интеграция в мировое движение по экологизации финансовой системы и поддержки устойчивого финансирования и зеленой экономики.
Положительно была воспринята новость о подписании соглашения НБУ с IFC в апреле о сотрудничестве по введением стандартов зеленого и устойчивого финансирования в Украине, а также отмечена значительная экспертиза ЕБРР в этом направлении и готовность предоставить помощь НБУ.
Шевченко также сообщил, что НБУ выступил инициатором создания специализированного финансового суда во избежание появления новых неработающих кредитов в банковском секторе и обеспечение действенной защиты прав кредиторов и инвесторов. Стороны договорились продолжить обсуждение этой инициативы.
Среди приоритетных сфер деятельности в Украине президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила дальнейшее развитие финансовых рынков и рынков капитала, реформирование государственных банков и их приватизацию, продвижение новых инструментов торгового финансирования и кредитования экономики.
В целом представители ЕБРР положительно отметили последовательную и целостную политику руководства Нацбанка по всем рассмотренным вопросам.
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