В Минздраве рассказали, когда в Украине будет первая поставка Pfizer по контракту на 20 млн доз

Поставки вакцины Pfizer американского производства, которые законтрактованы за бюджетные средства, ожидаются до конца мая. Должны поступить 500 тысяч доз вакцины.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко «Радио Свобода».
В то же время о точной дате Ляшко говорить отказался.
«На конец мая мы ожидаем первую партию вакцины Pfizer с 20 млн доз, законтрактованных за бюджетные средства. Речь идет о 500 тысяч доз, — ред.)», — сказал главный санврач.
Кроме того, он сообщил, что COVAX обещает Украине дополнительные 700 тысяч доз AstraZeneca до конца мая.
Напомним, в начале мая Украина и компания Pfizer договорились о еще один контракт на вакцину от коронавируса. Теперь Украина в целом получит 20 млн доз вакцины Pfizer по прямому контракту.
Ранее Степанов сообщил, что Украина до 20 мая получит вакцину Pfizer по прямому контракту. Тогда он сказал, что должны «прибыть около 500 тысяч доз вакцины».
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