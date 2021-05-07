Американские компании выделяют рекордные средства на обратный выкуп своих акций

За первые четыре месяца года американские компании объявили о выделении на обратный выкуп своих акций (байбек) с рынка в целом $484 млрд. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на подсчеты Goldman Sachs. Это рекордный показатель для данного периода за последние 20 лет.
Goldman Sachs прогнозирует, что по итогам текущего года объем байбеков в США вырастет на 35% по сравнению с 2020 годом. Аналитики объясняют такую ситуацию солидным объемом свободных средств, которые компании получили в конце прошлого – начале нынешнего года благодаря восстановлению экономики и мерам государственного стимулирования от правительства США.
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Эти средства компании намерены пустить в том числе на поддержку своих акций с помощью байбеков.
«В компании сейчас неплохая ситуация со свободными средствами, – говорит старший аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт. – Еще недавно компаниям приходилось обдумывать тысячи возможных сценариев развития ситуации, а сейчас – сотни, что несколько легче».
В числе лидеров по объемам – технологические компании. Например, Apple и Alphabet уже выделили в текущем году на байбеки $90 млрд и $50 млрд.
Среди европейских компаний темпы роста байбеков не столь высоки, как в США. Однако, по оценкам Societe Generale, в нынешнем году европейские компании могут выделить на обратный выкуп акций на 25% больше, чем до пандемии.
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