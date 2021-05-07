Бухгалтерия и банк теперь в одном приложении: Fairo запустил банковские функции

ФЛП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения, которые не являются плательщиками НДС и не имеют сотрудников, теперь могут оплачивать налоги и счета через мобильный сервис Fairo. С апреля у пользователей есть возможность не только создавать, подписывать электронной подписью и отправлять налоговые отчеты и счета, но и проводить все банковские операции с мобильного телефона. Банковские функции Fairo работают при поддержке Raiffeisen Bank Aval (RBI). Теперь приложение доступно как для Android, так и для IOS-устройств.

Пользователи Fairo могут открыть полноценный банковский бизнес-аккаунт, а также личную карту. Для этого не нужно посещать отделение банка — достаточно лишь заполнить форму регистрации в приложении. Мобильный сервис предоставляет уникальный набор финансовых инструментов и небанковских функций для фрилансеров, которые позволяют управлять финансами в режиме реального времени быстро и точно, — теперь в приложении можно отправлять и получать оплаты. Счета-фактуры, отправленные с Fairo и выплаченные непосредственно на бизнес-счет в приложении, будут автоматически объединены в пару, чтобы рассчитать налог с операции.

Fairo автоматически следит за лимитом доходов ФЛП 3-й группы, рассчитывает налоги, которые можно сразу оплатить с мобильного телефона, а также позволяет подать налоговые отчеты. Приложение самостоятельно заполнит реквизиты налогового органа и проследит за обновлениями. Новые пользователи могут просто заполнить реквизиты ФЛП и индивидуальный налоговый номер (ИНН), чтобы начать пользоваться функциями Fairo. Приложение предлагает 2 месяца бесплатного пробного периода для всех пользователей.

“Мы запускаем долгожданные банковские функции в Fairo, — комментирует Елена Хлонь, генеральный директор Fairo в Украине. — Теперь Fairo еще более универсальное приложение, которое предлагает как функции администрирования бизнеса, так и банковские продукты и сервисы. Пользователи приложения уже в этом месяце могут не только подать налоговую отчетность, но и оплачивать налоги в Fairo — приложение самостоятельно рассчитает сумму налогов, автоматически заполнит информацию, внесет реквизиты ФЛП и налоговой службы. Мы планируем и в дальнейшем запускать новые функции — в течение ближайших месяцев Fairo анонсирует дополнительные банковские сервисы для предпринимателей”.

Как и раньше, Fairo будет отслеживать статус уплаты налогов и налоговых отчетов. После принятия отчета налоговым органом, в приложении появится актуальный статус отчета, а документ-подтверждение можно будет загрузить в формате PDF.

“В Украине зарегистрировано более 2 миллионов индивидуальных предпринимателей, среди них 40% — ФЛП 3-й группы. Это говорит о том, что рынок фрилансеров развивается. Мы понимаем, как важно создать удобный финансовый, бухгалтерский учет и налоговые инструменты одновременно с надежным цифровым банкингом. Ведь это позволяет украинским предпринимателям инвестировать больше времени в свой бизнес, проекты и страну”, — заявила Оксана Куцокон, руководитель отдела делового банкинга Райффайзен Банк Аваль.

Банковские функции уже доступны в обновленной версии приложения на Android и IOS.

О Fairo:

Сервис Fairo, созданный при поддержке Raiffeisen Bank International и разработан Creative Dock Austria — это новое универсальное мобильное приложение для фрилансеров, владельцев малого и среднего бизнеса, которое позволяет контролировать бизнес-операции на ходу. Fairo — единственное приложение на рынке Украины, объединяющее банковские и небанковские услуги: от подачи налоговых отчетов до уплаты налогов и счетов. Больше информации можно найти по ссылке: https://www.fairo.com.ua/..

АО «Райффайзен Банк Аваль» зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ).

По состоянию на 31 марта 2021 года РБИ владела 68,26% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.

Широкий перечень банковских услуг предоставляются 2,6 млн клиентам Райффайзен Банка Аваль через общенациональную сеть из 393 отделения по всей Украине на конец марта этого года.