Столичная компания приобрела пул кредитов двух неплатежеспособных банков с залогом КрАЗ

Финансовая компания из Киева “Финтакт” приобрела на голландском аукционе пул кредитов неплатежеспособных банков “Финансы и кредит” и Дельта Банка. Цена лотов составила 269,13 млн грн. Торги прошли 11 мая, а стартовая стоимость была на уровне 332,25 млн грн. Об этом свидетельствует информация на “Prozorro.Продажи”.
Среди залога по кредитам числятся несколько имущественных комплексов в Полтавской области общей площадью 511,39 тыс. кв. м. В частности, Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) и завод по производству пневматической тормозной аппаратуры – Полтавский автоагрегатный завод.
Всего в пул активов вошли 9 кредитов юрлиц, часть из которых находится в залоге Нацбанка. Общая сумма задолженности составляет 10,6 млрд грн, а средний срок просрочки – более 5 лет, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.
Кроме того, по части кредитов открыты уголовные дела и отсутствует полный пакет документов.
Что касается победителя аукциона, то согласно данным Единого госреестра юрлиц и ФЛП, конечным бенефициаром “Финтакта” указан Дмитрий Березовенко. Уставный капитал компании составляет 3,5 млн грн.
Напомним, по состоянию на начало 2020 года Дельта Банк задолжал перед ФГВФЛ около 9 млрд грн, а перед НБУ – почти 5 млрд грн по кредитам рефинансирования.
Дельта Банк основан в 2006 году, а крупнейшими акционерами до 2015 года являлись Николай Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,4%).
По состоянию на 1 января 2015 года Дельта Банк занимал четвертое место по размеру общих активов – 60,303 млрд грн.
В то же время 17 декабря 2015 года Нацбанк по предложению ФГВФЛ отозвал лицензию и принял постановление о ликвидации банка “Финансы и кредит”. Бенефициаром учреждения выступает экс-нардеп Константин Жеваго.
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