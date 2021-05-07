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Nissan и Mitsubishi заявили о масштабных убытках из-за пандемии

Nissan и Mitsubishi заявили о масштабных убытках из-за пандемии

Ведущие японские автомобилестроительные компании Nissan и Mitsubishi Motors заявили о масштабных годовых убытках, которые были вызваны неудовлетворительным сбытом в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

Компания Nissan сообщила о чистых потерях в размере около 4,1 млрд. долларов в финансовом году, который завершился в марте этого года.

Продажи сократились по всему миру, как результат воздействия пандемии и неудовлетворительных показателей деятельности автопроизводителя.

Компания также сообщила, что, по предположениям, она будет продолжать нести убытки третий год подряд. Компания прогнозирует, что чистые потери составят примерно 550 млн долларов за период 12 месяцев до марта 2022 года.

«Мы находимся перед лицом рисков для нашего бизнеса, в том числе недостаток поставок полупроводников и рост стоимости сырья», — сказал президент компании Утида Макото.

Партнер Nissan по альянсу, компания Mitsubishi Motors зарегистрировала убытки группы в размере около 2,9 млрд долларов из-за неудовлетворительных продаж на своем основном рынке в Юго-Восточной Азии.

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По материалам УКРИНФОРМ
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