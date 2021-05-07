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Госавиаслужба аннулировала права лоукостера SkyUp на 33 маршрута

Госавиаслужба аннулировала права лоукостера SkyUp на 33 маршрута

Госавиаслужба Украины приказом №715 от 6 мая аннулировала права лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

Об этом пишет Avianews.

В документе указано, что права были отозваны на основании заявления авиакомпании.

В этот раз SkyUp отказался от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины, Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск.

Из Львова лоукостер не будет летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.

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Также SkyUp отказался от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья — в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу, из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Другим приказом №719 от 6 мая Госавиаслужба уменьшила возможную частоту полетов SkyUp на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку также на основании обращения авиакомпании.

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Авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

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По материалам Finance.UA
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