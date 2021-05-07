День финансов: поездки в ЕС по ковид-паспортам, налоги для богатых, алгоритм действий при потере посылки на почте

Во вторник, 11 мая, об олигархах, оплате лицом и вакцинах за $ 250.

Поездки в ЕС по ковид-паспортам. В Еврокомиссии заявляют, что система сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 может начать работать в Евросоюзе уже в июне. Так, появится возможность путешествовать тем, кто сможет предоставить доказательства того, что они: или переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела, или вакцинировались, или не заражены COVID-19, что подтверждается отрицательным, взаимно признанным тестом.

Добавим, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов предлагает, чтобы люди, которые записались на прививку через приложение «Дія», проходили вакцинацию от COVID в отдельные дни. Например, в выходные. Сейчас таких желающих – 532 тысячи.

Вакцина за $ 250. СБУ разоблачила мошенников, которые продавали поддельную «вакцину» от коронавируса Pfizer. Стоимость одной фейковой «вакцины» составляла $ 250. Как сообщили в СБУ, потенциальные клиенты уже произвели предоплаты на тысячи долларов США.

Посылку потеряли на почте. Что делать? Бывают ситуации, что посылки задерживаются в пути или теряются. Если ваша посылка не пришла в указанный срок, то сперва стоит проверить, где она сейчас. На главной странице любого оператора есть поле «Отследить». Но что делать в случае, если вашу посылку потеряли? Какую компенсацию можно получить за утерю посылки? В новом материале рассказываем, что делать в таких случаях:

Куда вложить деньги под %? Как получить декретные ФЛП? Что делать, когда эвакуируют ваше авто? Ответы на эти и другие популярные вопросы есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

Налоги для богатых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас в Минфине и профильных министерствах идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей. По его словам, изменение налогов будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это работает в других цивилизованных странах.

13 олигархов в Украине. Именно столько человек Совет национальной безопасности и обороны относит к числу олигархов. Напомним, ранее президент Зеленский дал задание разработать законопроект о статусе олигархов. «По критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Компании, связанные с чиновниками. По данным OpenDataBot, за последние 5 лет количество компаний, связанных с чиновниками, выросло на 3 тыс. В 2016 году в декларациях фигурировали 16 117 компаний, а в 2020-м — уже 19 118. Украинские госчиновники обязаны указывать компании, которыми владеют, в своих декларациях имущественного положения. Так, за 5 лет в декларациях «засветилось» 42 262 компании.

Банковская карта ребенку. В наше время банковские карты есть даже у школьников и пенсионеров, поэтому сейчас финансовая грамотность — это обязательный элемент жизни и лучше с ней знакомиться с детства. В новом видео на YouTube-канале Finance.ua мы расскажем, зачем вашему ребенку банковская карта и нужна ли она вообще.

Оплачивать покупки банковской картой стало обыденным делом. Поэтому банки пытаются этот процесс еще больше упростить. Например, в ПриватБанке появилась услуга — FacePay24. Она позволяет рассчитываться за покупки лицом. Новые POS-терминалы с камерами, которые сканируют лицо покупателя, работают во многих торговых точках по всей стране. Что же такое FacePay24 и как он работает, Finance.ua решил узнать на собственном опыте: